Heerjansdam behoudt neuslengte voorsprong in titelrace: ‘Maar als ze zo doorgaan, word ik niet oud’

Er komen 137 gloednieu­we sociale huurwonin­gen bij in Papen­drecht: ‘De wijk past dan helemaal in deze tijd’

Ze stonden al even leeg, de bijna honderd verouderde woningen in de wijk Kraaihoek-Zuid in Papendrecht. Maar binnenkort gaat het dan ook écht gebeuren: de sloopkogel gaat er in. Er komen 137 sociale huurwoningen voor terug. ,,We maken er een wijk van die past bij deze tijd.”