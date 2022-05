Heb je een waardevolle boom in je tuin? Geef het door!

Er was steun en hoop voor Dordtse Avondvier­daag­se dit jaar: ‘Maar niet genoeg tijd’

De goede moed was er, de benodigde steun ook. Nobel’s Brood besloot begin maart de organisatie van de Dordtse Avondvierdaagse over te nemen van WIK Wandelvereniging. Daar waar WIK al in januari begon met voorbereiden, had Nobel’s maar drie maanden. Dat bleek toch écht te weinig. ,,Veiligheid is het belangrijkst.’’

12 mei