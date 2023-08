Hazen, fazanten en reeën, en dat vlakbij de stad: er komen woningen vrij op prachtig landgoed

Garagebox vol met drugs, maar waarom nou juist in Nieuwen­dijk? ‘Criminelen willen vierkante meters’

Een dure motorfiets had’-ie. Dat is eigenlijk het enige wat bewoners van Nieuwendijk opviel aan de gebruiker van een garagebox in hun dorpje. Maar dat die box vol lag met drugs, nee, dat wisten ze niet. De garage is samen met twee andere garages in de buurt door de gemeente op slot gegooid.