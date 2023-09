Havengemeenschap ontdekt Waaslandhaven per fiets tijdens tweede ‘Le Tour de Van Moer’

Restant witte dorp wacht al een jaar op de sloopkogel, maar door bureaucra­tie staat alles nog overeind

Al meer dan een jaar staan tientallen woningen aan de Mariastraat in Dordrecht te wachten op de sloopkogel, maar er is nog niet één steen van zijn plek gehaald. De geërgerde wethouder Peter Heijkoop doet er alles aan om de boel te versnellen, maar tot nu toe haalt dat niets uit. ,,Dit gaat niet over stijgende bouwkosten.’’