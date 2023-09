Hardinxveldse SGP’er stapt over naar andere partij en toch lijkt niemand daar écht blij mee

Speeltuin met de handen in het haar over zwarte stof in het zwembad: ‘Geen idee wat we ermee aanmoeten’

De zomer is weer helemaal terug, maar het zwembad in de Dordtse speeltuin Zeehavenkwartier is voorlopig onbruikbaar. Het water en het bassin zijn verziekt door een zwarte stof, vermoedelijk overgewaaid vanuit het havengebied. ,,Geen idee wat we ermee aanmoeten.’’