Hanna (59) ziet op de ambulance groot verschil tussen voor en na corona: ‘Opmerkelijk, maar heel mooi’

reportage Meldkamer loopt over door mensen die onnodig 112 bellen: ‘Gaan we nu met sirene op pad voor een téén?’

Het alarmnummer 112 wordt steeds vaker gebeld voor niet-levensbedreigende situaties. Daardoor kan hulp bij échte noodgevallen in de knel komen en dus start de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid een campagne om minder vaak 112 te bellen. Een kijkje in de meldkamer: ,,Soms denk ik: gaan we hier serieus heen?’’