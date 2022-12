Hangjeugd bij buurthuis Xiejezo houdt zich koest, en dus worden ze voorlopig nog niet weggepiept

Strijd om mosquito in Zwijn­drecht nog niet gestreden

De strijd van de Zwijndrechtse burgemeester Hein van der Loo voor het ophangen van mosquito's is nog niet gestreden. Hij schreef de gemeenteraad een brief met extra uitleg bij zijn wens, maar nu al geven enkele raadsleden aan dat daar niet de antwoorden in staan die ze nodig hebben.

11 oktober