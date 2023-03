Hangbuikzwijntjes gedumpt op parkeerplaats in Dordrecht

Campings in de regio lopen momenteel hard vol: ‘Stel in april iedere dag tientallen camperaars teleur’

Met Pasen in het zicht weten campings, attracties en jachthavens in de regio dat het de komende tijd drukker en drukker wordt. Nederlanders en tal van buitenlanders trekken er weer op uit in de lage landen. ,,April is onze drukste maand. Ieder dag stel ik dan 20 tot 30 camperaars teleur omdat er geen plek meer is op ons camperpark.’’