Had Michael D. (47) ‘seksrelatie’ met pubervriendin van zijn zoon? ‘Je liet me denken dat dit vrijwillig was’

Bestuur­ders onder invloed van drugs en alcohol op de bon geslingerd tijdens grote politiecon­tro­le in Dordt

Het was makkelijk geld verdienen voor de politie tijdens een controle op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Laan der Verenigde Naties in Dordt. Er zijn zaterdag flink wat boetes uitgeschreven, onder andere voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden onder invloed van alcohol of drugs en voor het rijden met een telefoon in de handen.

27 september