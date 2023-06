Gruwelijke beelden van schietpartij houden cliënten zorgboerderij in greep: ‘Je hebt zoveel kapotgemaakt’

Mout Bierfesti­val keert terug naar Wantijpark: ‘hipper, dansbaar­der en speelser dan ooit’

Mout Bierfestival strijkt op 28 en 29 juli weer neer in het Wantijpark in Dordrecht. Het aanbod is volgens de organisatie flink toegenomen, zo is er dit jaar ook een uitgebreid muziekprogramma en kunnen mensen zich uitleven bij een sjoelbak of flipperkast.