Grote stroomstoring in gemeente Altena en omgeving opgelost

Al 110 jaar gaan de schoenen van Van Mourik over de toonbank: ‘Schoenen­we­reld is in een korte tijd flink veranderd’

Oude voetbalschoenen met noppen van leer of laarzen met handgeslagen houten pinnen: naast moderne schoenen heeft Van Mourik in Sliedrecht ook bijzondere exemplaren liggen in het magazijn. Die antieke schoenen vertellen het verhaal van vijf generaties schoenverkopers. Volgend weekend viert de schoenenwinkel zijn 110de verjaardag.