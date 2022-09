Grote kuil die achterbleef in straat, nadat failliete aannemer vertrok, wordt vandaag gedicht

Van de ene op de andere dag verdwenen de werklui uit de Putterstraat, waar ze al geruime tijd bezig waren met een megaklus. De straat was al opengemaakt om er een nieuw riool in aan te leggen. Een meter diep hadden ze gegraven met de bedoeling om er nieuwe buizen in te leggen en niets wees erop dat die klus gestaakt zou worden.

Lees ook PREMIUM Aannemer is failliet, en dus blijft deze Sliedrechtse straat zitten met een enorme kuil

‘Gevaarlijke situatie’

Op 8 september stuurde aannemer Van Hattum nog een bericht rond in de buurt dat rap zou worden begonnen met de bestrating. Dat was ook gelijk het laatste teken van leven van het bedrijf uit Rhenen, want vijf dagen later werd het bedrijf failliet verklaard. Bezorgde bewoners trekken sindsdien onafgebroken bij de gemeente aan de bel over de in hun ogen ‘gevaarlijke situatie’.

Hoewel de gemeente die opvatting niet deelde - de afgegraven straat was bijvoorbeeld afgezet met hekken - sprak wethouder Ton Spek dinsdagavond in een gemeenteraadsvergadering wel van een ‘nare situatie’, die hij maar wat graag eerder had willen oppakken. Dat kon volgens hem echter niet, omdat de zaak in handen van een curator was gesteld. ,,En in die tijd mag je eigenlijk niets doen, al snap ik natuurlijk wel dat onze inwoners dit vervelend vinden. Maar we hebben het naar onze beste kunnen veilig gehouden.’’

Tekst gaat verder onder de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vandaag begint dan toch een andere aannemer, De Jager uit Sliedrecht, met het dichtleggen van de straat. Die klus duurt volgens Spek een week of twee, maar daarmee is het nog niet gedaan.

Immers, het riool moet nog vernieuwd worden. Het werk moet naar alle waarschijnlijkheid opnieuw aanbesteed worden en dat duurt een maand of vier, waarna de straat opnieuw open moet en er wéér maanden aan gewerkt moet worden. Spek: ,,Dat heeft grote consequenties, zowel in tijdsduur als in financiën.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.