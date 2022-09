Grote erehaag voor Johnny (38) die in ‘witte trouwkoets’ naar laatste rustplaats werd gereden

Johnny laat zijn naasten achter in groot verdriet. Onder wie zijn verloofde en drie kinderen. ,,Hij had zijn vriendin drie jaar geleden ten huwelijk gevraagd. Ze zouden gaan trouwen”, vertelt een woordvoerder van zijn naasten. Hij had beloofd dit in een witte koets te doen, in plaats daarvan is hij nu met dit rijtuig naar zijn laatste rustplaats vervoerd, op de Essenhof in Dordrecht.