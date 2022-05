Grote drukte op de eerste dag van foodtruckfestival Lepeltje Lepeltje in Dordrecht

MET VIDEO Caravan in Dordrecht gaat in vlammen op, voertuig ernaast loopt schade op

Een geparkeerde caravan in Dordrecht is maandagochtend compleet verwoest door een brand. Van de sleurhut is weinig meer over. De bestelbus naast de caravan heeft schade opgelopen door de hitte. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.

23 mei