Grootste kerstmarkt van Nederland gaat ook dit jaar niet door: ‘Situatie blijft onzeker door corona’

Uitgeblus­te gastgezin­nen, dus vluchtelin­gen moeten weer verkassen? ‘We houden er rekening mee’

,,Hallo, wij zijn de oorlog ontvlucht. En we zijn op zoek naar een nieuwe plek om te wonen, want ons Nederlandse gastgezin zegt moe te zijn na ons twee maanden te hebben opgevangen.” Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe vaker dit soort berichten langskomen op sociale media. Vooralsnog gaat het nog veel vaker goed, dan fout: ,,Maar we houden er altijd rekening mee dat het kan omslaan.”

2 mei