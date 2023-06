Groep 8'ers beleven ‘gaafste gymles ooit’: ‘Ik snap nu veel beter hoe het is om een handicap te hebben’

Leerlingen uit de groepen 8 van De Bouwsteen en De Schelf uit ‘s-Gravendeel ondervonden spelenderwijs dat als je een handicap hebt, er alsnog veel mogelijk is. Ze ervoeren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten tijdens een buitenrit door het dorp en gingen met elkaar de uitdaging aan tijdens potjes rolstoelbasketbal en goalbal.