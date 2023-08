Groene smiley voor zwembad: ‘Door u aan de snelheid te houden, kunnen wij aan het zwembad bouwen’

Bij deelnemers Swim to Fight Cancer leven zorgen na PFAS-nieuws: ‘Zwemmen in stilstaand water mijd ik’

Bij de organisatie van Swim to Fight Cancer leefde geen zorgen over water van het Wantij. Bij een deel van de zwemmers daarentegen wel. Het aantal deelnemers in Dordrecht, iets minder dan tweehonderd, viel tegen. ,,Er hing een negatieve schaduw over de voorbereiding.’’