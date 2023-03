Gratis bomen en struiken voor groenliefhebbers

van nature De exotische waterteu­nis­bloem bedreigt de flora en fauna van de Biesbosch

We hebben een zonnige en droge zomer, waardoor er veelal sprake is van lage waterstanden. In de Nieuwe Dordtse Biesbosch ontdekten medewerkers van Staatsbosbeheer een bloeiende waterteunisbloem, een invasieve exotische waterwoekeraar die de bestaande flora en fauna in het gebied bedreigt.