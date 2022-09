Grasmaaier in brand langs de A16, paar rijstroken even dicht

Metamorfo­se Kerk­buurt-Oost begint bijna; voor komst Sinter­klaas moet het klaar zijn

De metamorfose van de straat in de Kerkbuurt-Oost in Sliedrecht gaat bijna van start. Vanaf 12 september gaat aannemer Verheij aan de slag met de zogeheten ‘aanloopweg’, de optie waar na de nodige ophef, in samenspraak met bewoners en winkeliers, voor is gekozen.

9:54