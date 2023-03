Goud avondmaalservies in de Grote Kerk betaald uit slavernij: ‘We moeten het verleden zichtbaar maken’

Dordt speelde grotere rol in slavernij dan velen denken: ‘Goudleer­ka­mer Van Gijn is onze Gouden Koets’

Dordrecht speelde een veel grotere rol in de slavernij dan gedacht. Prominente Dordtenaren hadden plantages met slaven in Suriname en de bekende goudleerkamer in museum Van Gijn is verdiend met slavenarbeid, stellen historici.