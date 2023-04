Goede vrijdag voor FC Dordrecht: drie punten en een plekje omhoog

Showman Den Dunnen met HKC naar finale om plek in Korfbal League: ‘Heerlijk weer in PKC-hal te spelen’

Danny den Dunnen verliet een kleine vier jaar geleden PKC/Vertom om samen met zus Nadhie weer bij zijn eerste korfballiefde HKC te gaan spelen. Komende zaterdag is de voormalig international terug in de Oostpolder: als captain van het vlaggenschip van de club uit Boven-Hardinxveld, dat met Dalto in Papendrecht gaat strijden voor een plek in de Korfbal League.