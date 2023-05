Goed nieuws voor ‘waterratjes’ uit Alblasserdam: zwembad wordt vanaf deze week aangepakt

Nog even geduld en zwemliefhebbers kunnen eindelijk weer als een vis in het water plonzen in Alblasserdam. Het zwembad wordt vanaf deze week onder handen genomen voor de langverwachte grondige renovatie. ,,Omdat het meeste werk in het gebouw zelf plaatsvindt, is de verwachting dat de overlast voor omwonenden beperkt blijft.”