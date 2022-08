GGD Zuid-Holland Zuid heeft ploeg rond voor nieuwe vaccinatieronde

GGD Zuid-Holland Zuid zegt voldoende mensen in de benen te kunnen brengen voor een nieuwe Covid-vaccinatieronde in het najaar. Er komen twee vaste vaccinatieplekken: een in Dordrecht en een in Gorinchem.

Zo’n 80 personen gaan over een aantal weken voor de GGD in de regio aan de slag. Zuid-Holland Zuid heeft ervoor gekozen om zo’n beetje alle zogeheten ‘optrekkers’, dat zijn de medewerkers die het vaccin uit het flacon in de spuiten trekken, ook te leren prikken en andersom. ,,Zo kunnen we de planning makkelijker rond krijgen met minder mensen’’, zegt een woordvoerder van de gezondheidsdienst. Elders in het land hebben GGD’s moeite om de roosters rond te krijgen.

Opleidingen

In totaal heeft Zuid-Holland Zuid dertig mensen in dienst die aan de slag gaan als prikkers/optrekkers en via een campagne zijn nog eens circa 50 medewerkers gevonden die de handen uit de mouwen steken in het najaar. Dit zijn deels oud-collega’s van priklocaties en deels nieuwe mensen. ,,De opleidingen, die iedereen weer krijgt, zijn in volle gang.’’

In Gorinchem is de GGD begin deze maand begonnen met het inrichten van een grote priklocatie in indoorspeelparadijs Piratenland aan de Kleine Schelluinsekade. Deze zal in september geopend worden. Aan een nieuwe, vaste prikstek in Dordrecht wordt gewerkt.

Half september

Iedereen van 12 jaar en ouder wordt vanaf half september uitgenodigd voor een nieuwe coronavaccinatie. Dat is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte op peil te houden en massale uitval tegen te gaan. Zo liet minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid eind juli weten.

Eerst worden de mensen met een hoger medisch risico (de ‘griepprikgroep’, dus 60-plussers en mensen met afweerproblemen) en zorgpersoneel uitgenodigd. De herfstprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronavaccinatie of een doorgemaakte besmetting.

