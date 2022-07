Gezocht: muzikale talenten van 55 jaar en ouder voor Silver Talent Show

Opera, splinternieuwe pop, gouwe ouwes, tranentrekkende smartlappen of zelfgeschreven liedjes. Zwijndrecht is op zoek naar muzikale talenten van 55 jaar en ouder voor de Silver Talent Show.

Het gaat om een talentenjacht. In september zijn de selectierondes. ,,De talenten die door selectierondes heenkomen, krijgen een inspirerende workshop aangeboden waarin gewerkt wordt aan de podiumpresentatie, zang en interpretatie. De halve finales vinden plaats in november, gevolgd door een grote finale op 26 november met een grandioos concert in wijkcentrum Kubiek”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De winnaars van de Silver Talent Show staan in 2023 op verschillende muziekpodia van bekende evenementen in Zwijndrecht. Alle genres zijn welkom. De muzikale talentenjacht is bedoeld voor muzikanten en zangers die als solist of als duo, trio of kwartet willen optreden. Er is een pianist aanwezig voor wie muzikale begeleiding nodig heeft.

Inschrijven

,,Ben je een enthousiaste amateurmuzikant of -zanger en vijfenvijftig jaar of ouder en afkomstig uit Zwijndrecht, dan is dit je kans om in november te schitteren in de Silver Talent Show. Schrijf je dus nu in via: stszwijndrecht@kunstmakers.com.” Inschrijven kan tot 31 augustus.

