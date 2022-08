Gezin wordt onwel in woning; na metingen blijkt dat niet koolstofmonoxide, maar voedsel de boosdoener is

Dit verscholen plekje in Zwijn­drecht is een walhalla voor fans van brocante

Struinen door een walhalla van brocante: dat kan bij De Zoete Inval in Zwijndrecht. Ruim veertig ondernemers hebben hier kleine winkeltjes. De loods staat volledig in het teken van ‘spullen van vroeger’. ,,Het mooie aan brocante is dat de spullen een ziel hebben.”

14 augustus