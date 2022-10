Gezin met vijf kinderen leeft in volledig opgeknapte woonboerderij uit 1886: ‘We gaan hier niet meer weg’

Tineke rijdt met Landrover 7500 kilometer dwars door woestijn naar Gambia: ‘Een onvergete­lijk avontuur’

Bijna veertig auto's beginnen vrijdag 21 oktober in Hendrik-Ido-Ambacht aan een monstertocht naar Gambia. Liefst 7500 kilometer leggen ze af, dwars door woestijn en risicovolle gebieden. ,,Soms slapen we in kleine tentjes op het zand en daarna weer in een luxe hotel.’’

20 oktober