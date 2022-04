Gezellige maar ook zonnige zaterdagmiddag in de Dordtse binnenstad

Dordts evenemen­ten­sei­zoen van start; dit is er vandaag allemaal te doen in de binnenstad

Proef oesters, luister naar livemuziek of indien gewenst: laat je in korte tijd omtoveren tot bruid. Het evenementenseizoen in Dordrecht is ein-de-lijk van start gegaan, met Dordrecht Pakt Uit. De hele dag is er van alles te doen en te zien in de binnenstad. En dat na twee jaar vrijwel niets. ,,Je ziet dat mensen er behoefte aan hebben.’’

