Gewijzigde verkeerssituatie op Dordtse Nassauweg is gevaarlijk: ‘Niemand heeft door dat rijrichting is veranderd’

Ruit van ‘ongeduldi­ge’ automobi­list ingetikt tijdens avondvier­daag­se in Dordrecht

Een incident met een ‘ongeduldige’ automobilist heeft vrijdagavond voor een klein smetje gezorgd op de afsluitende dag van de avondvierdaagse in Dordrecht. Op de Noordendijk werd de achterruit van een auto ingetikt die op de wandelroute terecht was gekomen. ,,Niet iedereen kan helaas het geduld opbrengen om even te wachten’’, stelt oud-wethouder Piet Sleeking.