Gewelddadige overval op Dordtse winkel, twee mannen op de vlucht met buit

Update Verkeersin­farct op A16: wie vanaf Rotterdam naar Brabant rijdt, loopt ruim 2,5 uur vertraging op

Het verkeer rond Dordrecht is vrijdagmiddag volledig vastgelopen. Weggebruikers staan op de A16 in een file van 23 kilometer richting Brabant. De vertraging liep rond 16.45 uur op tot liefst meer dan 2,5 uur. Dat heeft onder meer te maken met een persoon die onwel is geworden. Daarom is één rijstrook afgesloten.