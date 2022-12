Geweld bij afhaalrestaurant past in opmerkelijke historie van Spuiweg: ‘Het is nooit saai hier’

Gratis compost verontrei­nigd: ‘Je wilt die stoffen niet in je tuin hebben’

HVC heeft in Zwijndrecht gratis compost aan inwoners geleverd die minder gezond was dan de blije ontvangers dachten. In de compost zaten kleine hoeveelheden zware metalen, PFAS en pesticiden. Volgens HVC is er geen enkel gevaar.

11:06