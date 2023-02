Gevalletje aangetaste hondentrots

Probleem met je collega of chef? Mira en Christie kun je in vertrouwen nemen: ‘We gaan het gewoon doen’

De Tweede Kamer wil dat ieder bedrijf, hoe groot of klein ook, een vertrouwenspersoon aanstelt. Maar daar komt nog weinig van terecht. Mira Doornhein en Christie van As springen in dat gat en bieden zich sinds kort aan als extern vertrouwenspersoon.