Geur van verbrand plastic? Dat komt door brand in Etten-Leur

COLUMN En daar is ‘ie weer hoor, de ‘hobbylobby’

De grootste ‘misdaad’ die een knobbelzwaan begaat is dat ‘ie, naast waterplanten, ook graag gras en bepaalde gewassen eet. Dat komt sommige boeren slecht uit, want het gaat goed met de knobbelzwaan in Nederland en de schade die knobbelzwanen aan gewassen toebrengen neemt enigszins toe.