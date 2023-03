Getipt! Deze dingen zijn er dit weekend in Dordrecht te doen (3 - 5 maart)

indebuurt.nlNog geen plannen voor dit weekend? Geen zorgen, want er is van alles te doen in Dordrecht! Van een stille disco, tot HOF Live en een springparadijs.

Benefietconcert Grote Kerk

De vreselijke beelden van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië staan bij een ieder op het netvlies gebrand. Om iets te kunnen doen, vindt er op 3 maart in de Grote Kerk van Dordrecht een benefietkoor-en samenzangavond plaats. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Er is een collecte voor Kerk in Actie voor de noodhulp in het aardbevingsgebied in Syrië. (Kerk in Actie heeft mensen in dit gebied).

Stille disco

Bij Bibelot is er weer een stille disco! Op vrijdag 3 maart kleurt hun Power Stage rood, groen en blauw. Kies welk kanaal jij het liefst luistert. Worden het hiphop & afro tunes, dans je liever op disco & house of zing je de longen uit je lijf met de beste klassiekers en de meest nostalgische hits? De laatste kaarten zijn voor 13,50 euro per stuk te koop via Bibelot.

HOF Live

Hof van Nederland, ‘museum over onze vrijheden, vroeger en nu’, kondigt een nieuwe editie aan van het succesvolle event HOF Live, en wel op 3 maart 2023. Deze keer staat het thema ‘geloof’ centraal. Tijdens HOF Live worden de aanwezigen aangemoedigd om hun geloof te verkennen en tegelijkertijd te leren van anderen. Want wat zijn de verschillen, maar juist ook de overeenkomsten tussen spiritualiteit en religie? En wat nu als je helemaal niet gelooft? Een kaartje is tot en met achttien jaar gratis en tot en met 26 jaar maar 7,50 euro inclusief een drankje. Meer informatie vind je in dit artikel.

Publieksexcursie Hoge Biezenplaat

Zaterdagochtend 4 maart kun je onder begeleiding van IVN-gidsen vroeg op pad in natuurgebied de Hoge Biezenplaat. De Hoge Biezenplaat is een bijzonder en ruig gebied waar de natuur zijn gang mag gaan en daarom ook een beschermd gebied is. In het verleden was er sprake van een griendcultuur, vandaar dat het thema van deze wandeling “Griendcultuur” is. Wilgenbomen werden geplant om de wilgentakken te gebruiken voor het maken van manden, hoepels en zinkstukken.



De wandeling is gratis en je hoeft je van te voren niet aan te melden. Om 08:00 uur wordt er gestart vanaf de parkeerplaats bij Paviljoen “De Viersprong”. Halverwege de wandeling is er tijd voor een kop koffie of thee in het oude Griendwerkershuisje. Laarzen of stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Springparadijs

Bij de Sportboulevard kun je vrijdag 3 maart naar het Crazy Springparadijs. Kinderen kunnen hier de hele dag klimmen, klauteren en springen op meerdere lucht- en springkussens. Dit duurt van 10.00 tot 16.30 uur. Een kaartje kost 6,80 euro. Ouders/verzorgers mogen gratis naar binnen. Meer informatie vind je hier.

Programma Internationale Vrouwendag

Op zondag 5 maart is er een programma vanwege Internationale Vrouwendag op 8 maart. Dit is een Intercultureel Programma in De Buitenwacht en start om 10.30 uur. Met muziek, hapjes en drankjes. Maar ook met het opstellen van een Manifest: “Dordrecht een stad waar vrouwen willen wonen”. Over Veiligheid, Gelijkwaardigheid en Armoede. En inspirerende gesprekken.



Er is ook een inspirerende wandeltocht langs verblijfplaatsen van prominente vrouwen door de eeuwen heen i.s.m. Ontdek Dordrecht. Start Wandeltocht is om 14:00 uur bij Hallo Dordrecht, Voorstraat 276. Aanmelden via matchmaker@buitenwachtdordrecht.nl

Kunstrondje



Het Kunstrondje Dordt op zondag 5 februari is een wandeling langs galeries, kunst-, antiek- en curiosawinkels, antiquariaten en musea in Dordrecht. In het historische centrum van Dordrecht zijn, op loopafstand van elkaar, ongeveer zestig zaken en instellingen aaneengesloten in de Dordtse Vereniging van Kunst- en Antiekhandelaren. Oude en moderne kunst, klassiek design, antiek, brocante, (antiquarische) boeken en nog veel meer. “Het Kunstrondje Dordt” is een wandeling langs deze winkels. Meer informatie is hier te vinden.

