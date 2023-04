Getipt! Deze dingen zijn er dit weekend in Dordrecht te doen (14 – 16 april)

OVER DE TONG Eten bij Jut ‘en haar Jullen’: ‘Alsof je op visite bent, je hoeft nog net je schoenen niet uit te doen’

Op de Veerpromenade in Papendrecht lopen we naar beneden richting een knus terras naast de weg; lampen aan de gevel schrijven de naam van het restaurant. De wijnflessen liggen al klaar in een bokaal, er staat een stoet mensen te wachten voor de deur. We hebben er zin in! Hopelijk hebben Jut en Jul dat ook.