Getipt! Deze activiteiten kun je dit weekend in Dordrecht doen (5-7 augustus)

Nog geen plannen dit weekend, maar wil je er wél op uit? Misschien heb je wat aan deze tips! We lichten een paar activiteiten in Dordrecht uit.

Pasar Malam

De grootste gratis Pasar Malam van Nederland is terug in Dordrecht! Van zondag 7 augustus tot en met woensdag 10 augustus vind je het evenement in de binnenstad. Je vindt er twee podia met muziek, kramen met hapjes en drankjes en een grote markt met allerlei spullen die je kunt kopen. Wil je meer weten over de Pasar Malam 2022 in Dordrecht? Lees dan dit artikel.

Openluchtbioscoop

Pak je stoeltje of kleedje er maar bij, want er zijn weer zomerse filmavonden in de Kloostertuin. Op vrijdagavond 5 augustus kun je naar Licorice Pizza. Op 6 augustus staat de film A Bigger Splash op het programma. De films starten om 21.30 uur en kaartjes kosten 8 euro.

Kunst- en antiekmarkt

Op 7 augustus wordt weer de kunst- en antiekmarkt georganiseerd. Het kloppende hart van de markt is het Nieuwkerksplein met de Nieuwkerk. Daar zijn zo’n 40 kramen met daarnaast een cateraar, terras en een podium waarop wij voor alle markten een passend stukje muziek inplannen. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur. ’s Middags is er dansmuziek van Downtown Decatur en je kunt naar het terras waar een hapje en een drankje verkrijgbaar zijn.

Boekenbingo

Speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar heeft bibliotheek AanZet in Crabbehof zaterdag 6 augustus een boekenbingo. Kom snuffelen tussen de boeken en haal je (voorlees) bingokaart op bij de balie in de bibliotheek. Lukt het jou de kaart vol te lezen? Dan heb je bingo! Aanmelden is niet nodig.

Kunsthoofd

Vanaf 24 juli tot en met 28 augustus zorgen ruim twintig kunstenaars iedere zondag voor een sfeervolle stad. Bij het Groothoofd gaan er kunstenaars aan het werk, er is live muziek en je kunt natuurlijk genieten van het uitzicht op een terras. Kunsthoofd is er iedere zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Rondleiding Tuinvereniging Kringloop

Bij Tuinvereniging Kringloop aan de Wieldrechtse Zeedijk 6 is er op zaterdag 6 augustus een rondleiding. Op deze zaterdag zijn er meerdere tuinleden bezig met het gemeenschappelijk onderhoud. Tijdens de rondleiding van 10.00 tot 11.00 uur hoor je meer over de tuinvereniging en je kunt jezelf op de wachtlijst zetten om ook een tuintje te huren. Voor de rondleiding moet je je aanmelden via tuinverenigingkringloop@gmail.com. Daarna krijg je een bevestiging.