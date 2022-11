Gert Jan de Kaasboer kan het niet meer bolwerken en sluit de deuren

Directeur Cees Verburg van kaasgroothandel Verburg Kaas uit Bodegraven, die de zaak in de Vriesestraat circa drie jaar geleden overnam van een groepje ondernemers, stelt dat het altijd al aardig wat rekenwerk vergde om de winkel zwarte cijfers te laten schrijven. ,,Per 1 november zou ons nieuwe energiecontract ingaan en dat was zoveel duurder. Het was de druppel waardoor we besloten te stoppen.’’

Verburg betreurt het sluiten van de winkel, maar is ook blij dat de keuze zelfstandig gemaakt kon worden. Het is geen faillissement. ,,Maar het is wel stoppen in de belangrijkste tijd van het jaar voor zo’n winkel. In die laatste maanden maak je vaak het jaar goed, maar ook dat zag ik niet meer gebeuren met deze zaak.’’ Patrick Plaisier, jarenlang het gezicht van de winkel, treedt in dienst van de kaasgroothandel.