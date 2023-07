Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dordrecht vandaag

Livemuziek, bierpong, wijn: deze zaterdag staat dit festival in Papen­drecht op het programma

Bourgondisch Papendrecht was in 2022 uitverkocht, maar dit jaar wordt het nog stukken groter. Komende zaterdag, 8 juli, vindt het foodtruckfestival met activiteiten plaats in het Vondelpark. Medeorganisator Niels van Heteren vertelt meer. ‘Verwachten honderden mensen.’