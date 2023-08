DE KWESTIE (GESLOTEN) Coffeeshop gesloten na incidenten in de omgeving: terecht of niet?

Coffeeshop Asilah in Dordrecht moet twee weken dicht blijven op last van de (loco)burgemeester. Die besloot na ‘diverse incidenten’ de zaak aan het Bagijnhof te sluiten ‘om de openbare orde te herstellen en de rust te laten terugkeren in de omgeving’. Goede zaak of wordt de ondernemer nu dubbel gestraft?