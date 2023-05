Gereedschapsdieven teisteren Dordrecht: ‘Maar spreken nog niet van een bende’

Baggerfes­ti­val na vier jaar terug terug in Sliedrecht; dit is hoe het (muziek)programma eruitziet

Het grote tweejaarlijkse spektakel in Sliedrecht kon door corona in 2021 niet doorgaan, waardoor het nu alweer vier jaar geleden is dat het Baggerfestival er was. Volgende maand, van 22 tot en met 25 juni, is het dan weer zover. Een nieuwe obstakelrun, zat artiesten en genoeg te doen. Lees hier hoe het Sliedrechtse festival eruit komt te zien.