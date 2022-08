Gerard voorspelde hittegolf al vroeg: ‘Mijn voorspellingen klopten meestal voor 60-80 procent’

De hittegolf is nog maar net voorbij of de volgende warme periode dient zich al aan. De komende dagen zal de temperatuur weer flink oplopen. Gerard Verroen uit Dordrecht weet er alles van. Hij zag de hittegolven van 1975 en 1976 al ver van tevoren aankomen. Niet met een computermodel, maar volgens een systeem dat hij zelf met pen en papier ontwikkelde.

Gerard werkte in de jaren 70 op het laboratorium van Shell. In zijn vrije tijd was hij een serieus amateurmeteoroloog. ,,Ik stelde weersvooruitzichten op voor de komende tien dagen. Die werden elke maand gepubliceerd in De Gelderlander.’’

60-80 procent goed voorspeld

Ook ontwikkelde hij een systeem waarmee hij het weer voor het komende jaar voorspelde. ,,Mijn voorspellingen klopten meestal voor 60-80 procent’’, weet hij. ,,Dat was beter de Enkhuizer Almanak, die meestal rond de 50 procent zat.’’ De hittegolven van 1975 en 1976 had hij goed voorspeld. En het klopte ook dat in de zomer van 1976 de hitte in de loop van de maand augustus zou terugkeren.

Gerards interesse voor het weer begon heel simpel. ,,Als 15-jarige noteerde ik dagelijks de temperaturen.’’ Een jaar later – in 1962 – viel het hem op dat de wintertemperaturen erg laag waren. Het bleek een voorbode te zijn van de legendarische winter van 1963. ,,Dat vond ik interessant en ik ging op zoek of er een verband was.’’

Dat vond hij niet, maar vanaf dat moment was zijn belangstelling voor extreme kou en hitte gewekt. De thermometer in de tuin kreeg gezelschap van een luchtdrukmeter, barometer en regenmeter. Zo bouwde hij aan een enorme verzameling weerdata. Op deze verzameling baseerde Gerard zijn eigen systeem. Windrichting en de luchtdruk waren in dat systeem het belangrijkst. ,,Als je de ontwikkeling van die twee langere tijd volgt en de gegevens aan een vaste waarde koppelt, kun je een voorspelling doen’’, legt hij uit.

Opmerkelijke stijging

Als ijkpunt nam hij de stand van de maan. ,,Die standen hebben gedurende het jaar een regelmatig terugkerend patroon.’’ Hoe meer data je hebt, hoe beter je bepaalde ontwikkelingen kunt zien. ,,In de jaren 1982 en 1983 zie je de temperaturen opmerkelijk stijgen. De klimaatverandering van nu diende zich toen al aan.’’

Door de ontwikkeling van de computer namen de weersvoorspellingen een vlucht. Er kwamen speciale weersites en de voorspellingen werden steeds nauwkeuriger en volgden elkaar sneller op. Weermannen als Jan Pelleboer, Ed Aldus en Piet Paulusma maakten het populair bij een groot publiek. Gerard verlegde zijn interesse naar andere terreinen. Hij was enkele jaren heemraad bij het waterschap en is nog steeds actief lid van de vereniging voor veldbiologie in de Drechtsteden. ,,Maar ik heb nog wel een regenmeter in mijn tuin!’’

17 dagen De hittegolf begon op 23 juli 1976 en duurde 17 dagen. De schoolvakantie was nog niet begonnen en net als op menig kantoor voerden ze een tropenrooster in. In het dagelijks leven liep de omzet van brood en gebak sterk terug en mensen maakten minder gebruik van het openbaar vervoer. Een hitteplan bestond nog niet, maar het advies was veel drinken en rustig aan doen. De Dordtse politie bofte niet. In veel steden mochten politieagenten hun jasje uit laten en hun mouwen oprollen. Maar in Dordrecht was dat niet toegestaan. De korpsleiding van de gemeentepolitie vond het geen gezicht. Het zou nu tot veel ophef leiden op sociale media, maar in die tijd bleef het bij een terloopse opmerking in de krant.

