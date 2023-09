Gerard van der Borst (46) helpt ASWH aan drie punten: ‘Mooi om nog eens met die jonge gasten op het veld te staan’

ASWH scoort in blessure­tijd 2-1, maar wint toch niet: ‘Dit zorgt toch voor een zuur gevoel’

ASWH leek zaterdag in de seizoensopener tegen FC ’s-Gravenzande de overwinning te grijpen, toen Genridge Prijor in blessuretijd de 2-1 binnen frommelde. In de korte tijd die resteerde sloegen de gasten echter nog keihard terug: 2-2.