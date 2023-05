Gepimpte waterbussen en een tocht door de stad: Dordrecht Pride 2023 moet groots worden

Dordrecht Pride vindt dit jaar op zaterdag 2 september plaats in de binnenstad. Voor het eerst dit jaar is er een regionale ‘Pride Walk’ - een kleurrijke parade - dwars door het centrum. Ook nieuw: speciale waterbussen pikken mensen in de Drechsteden en omstreken op.