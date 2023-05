Gemiste strafschop, keeper blundert: doek valt voor FC Binnenmaas op avond dat alles misgaat

Crisisnood­op­vang Weterings­in­gel in Hen­drik-Ido-Am­bacht met een half jaar verlengd

De crisisnoodopvang aan de Weteringsingel in Hendrik-Ido-Ambacht blijft in ieder geval tot 1 december 2023 in open. In de noodopvang verblijven asielzoekers om de druk op het opvangcentrum in Ter Apel te verlichten