Gemeenteraad wil geen geheimzinnig gedoe over nieuwe asielboot Ambacht: ‘Gaat over veiligheid’

Burenruzie in Dordrecht waarbij vuurwapen in het spel zou zijn; politie houdt één verdachte aan

De politie kreeg zaterdagavond een melding over een burenruzie in Crabbehof in Dordrecht, waarbij een vuurwapen in het spel zou zijn. Dat vuurwapen werd niet aangetroffen, maar in de woning lagen wel een alarmpistool en speelgoedwapen. Eén iemand is aangehouden.