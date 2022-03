Gemeente verwijdert weer zieke esdoorns in Bos Rijkee in Alblasserdam

De draaiboe­ken liggen al klaar: Dordt in Stoom komt definitief terug

De stoomfluiten kunnen worden opgepoetst, want Dordt in Stoom gaat door. In het weekend van 20, 21 en 22 mei zal het grootste stoomevenement van Europa plaatsvinden in het historische centrum. ,,We hebben alleen wel een groot probleem door de enorme brandstofstijgingen.”

13:13