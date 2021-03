Gember, appel en azijn; zo werd spinazie bereid door Carolus Battus in 1593

Op deze middelbare school blijven de boeken dicht tijdens die ene dag fysiek onderwijs

11:26 Wat doe je op die ene dag per week dat leerlingen fysiek welkom zijn op de middelbare school? Het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht besloot af te wijken van het reguliere rooster en leerlingen vooral de ruimte te geven elkaar te ontmoeten. Dus niet met de neus in de boeken, maar door actief bezig te zijn met elkaar. ,,Als ze lekker in hun vel zitten, gaat het leren ook beter.’’