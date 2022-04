Geldgebrek dreigt voor kersverse gemeentebesturen: ‘Nieuwe coalitie moet flinke puzzel leggen’

Het smeden van nieuwe plannetjes door de kersverse gemeenteraden kan de komende tijd flink worden doorkruist door een gebrek aan geld. Bijvoorbeeld het behouden of verbeteren van voorzieningen kan een probleem worden als dit jaarlijks op de begroting drukt. Veel gemeenten dreigen namelijk over een aantal jaar diep in de rode cijfers te belanden.

Zelfs een relatief rijke gemeente als Dordrecht moet in het nieuwe politieke akkoord een flinke puzzel leggen, stelt het college van burgemeester en wethouders. Dit jaar schrijft Dordrecht naar verwachting zwarte cijfers, maar de komende jaren wordt dat steeds moeilijker. Nieuwe plannen kosten ongetwijfeld geld. Verder is onder meer niet duidelijk in hoeverre het kabinet de kostenstijgingen in de jeugdzorg zal compenseren en hoeveel dividend netbeheerder Stedin, die moet investeren in duurzame energie, kan uitkeren.

Fusies

De voorlopige - en uiterst onzekere - prognose voor 2026 is een tekort van ruim 5,5 miljoen euro. ,,Het kabinet is ervan uitgegaan dat er minder geld naar gemeenten hoeft, omdat die door fusies efficiënter zijn gaan werken. In feite was dat gewoon een bezuiniging’’, legt wethouder Maarten Burggraaf uit. ,,Voor deze kabinetsperiode is dat bijgesteld, maar niet voor de jaren erna. Als dat niet verandert, krijgen we die inkomstenderving in 2026 als een boemerang terug.’’

Dordrecht heeft de afgelopen jaren nog nog geen bezuinigingen hoeven door te voeren. ,,Door corona was de situatie al onzeker genoeg’’, zegt Burggraaf. ,,Onze financiën zijn bovendien zo solide, dat we minder abrupt hoeven te bezuinigen. We hebben de luxe gehad dat we wat langer kunnen afwachten.’’

Inflatie

Maar de volgende crisis dient zich alweer aan. Gemeenten moeten niet alleen vluchtelingen uit Oekraïne opvangen, maar zien ook de energie- en grondstofprijzen stijgen. Ook inflatie en leveringsproblemen raken inwoners, instellingen en de gemeente zelf. Dit noopt volgens B en W tot het maken van ‘keuzes’ richting volgend jaar.

