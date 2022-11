Geld nodig voor nieuwe camera’s op afdeling neonatologie in Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis is een inzamelingsactie gestart voor de afdeling neonatologie. Het geld is bedoeld voor een nieuw camerasysteem.

Vooral baby’s die te vroeg geboren zijn, liggen langere tijd op de afdeling. Het is voor ouders vaak niet mogelijk om 24 uur per dag bij hun kind te zijn. Via een camerasysteem kunnen zij op ieder moment van de dag meekijken. De camera’s en de software voor de camera’s zijn echter verouderd en aan vervanging toe. De afdeling zou graag een nieuw systeem aanschaffen, dat ook nog eens gebruiksvriendelijker is dan het huidige.

Soms is het nodig een hoes over de couveuse te leggen, bijvoorbeeld wanneer baby’s gevoelig zijn voor prikkels. Omdat de camera’s nu nog aan het plafond hangen, kan meekijken dan niet. De nieuwe camera’s kunnen óp de couveuse worden vastgemaakt.

De kosten voor dit systeem kunnen niet volledig vanuit het ziekenhuis betaald worden en dus is het Vriendenfonds - op Wereldprematurendag - een inzamelingsactie gestart op de website Supportanddonate.com. Het streefbedrag is 10.000 euro. Binnen een dag was al meer dan duizend euro opgehaald.

Brussenboekje

Daarnaast introduceerde het ziekenhuis op Wereldprematurendag een nieuw ‘brussenboekje’. Brussen zijn de broers en zussen van een kind dat (chronisch) ziek is, of veel zorg nodig heeft. Het kan voor brussen best lastig zijn te begrijpen waarom die zorg nodig is en wat het inhoudt. In het boekje dat broers en zussen van kindjes die zijn opgenomen op neonatologie meekrijgen, staat in begrijpelijke taal en aan de hand van foto’s uitgelegd wat er precies op de afdeling gebeurt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.