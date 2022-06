Geitenhouderij in Langerak mag flink uitbreiden, ondanks gezondheidsrisico's voor omgeving

Daardoor mag het bedrijf aan de Melkweg in Langerak het aantal melkgeiten vergroten van ruim duizend naar bijna tweeduizend. De geitenhouderij in Bleskensgraaf mag de bijna duizend geiten en lammeren behouden. Het druist in tegen het beleid van de provincie Zuid-Holland die vierenhalf jaar geleden een geitenstop doorvoerde.

Longontsteking

Molenlanden gaf enkele jaren geleden toestemming aan de geitenhouderij in Langerak voor de uitbreiding, ondanks een negatief advies van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) en de GGD. De uitbreiding zou nodig zijn om het bedrijf voldoende toekomstperspectief te bieden. Het college van B en W stelde verder dat de verhoogde kans op longontstekingen niet hard genoeg is bewezen en de situatie in Langerak ‘niet vergelijkbaar’ is met de plekken (vooral in Brabant) waar eerder onderzoek is gedaan.