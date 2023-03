Geen ‘tweede’ meer, leegloop in de jeugd, toch koerst Ventura op titel af: ‘Kun je geen selectie noemen’

Opluchting in Heerjans­dam: toch geen kind te water

Hulpdiensten zijn zondagavond massaal uitgerukt na een melding dat er mogelijk een kind te water geraakt was in een vijver aan de Randweg, ter hoogte van de Nieuwbouw. Voorbijgangers sloegen sloegen tegen acht uur alarm nadat ze een kinderfietsje in het talud zagen liggen zonder dat er een kind te in de buurt was.